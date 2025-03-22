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Два человека пострадали из-за ночного налета БПЛА на Ростовскую область

Два человека пострадали из-за ночного налета БПЛА на Ростовскую область

Украинские боевики ночью атаковали территорию Ростовской области с помощью беспилотников. БПЛА зафиксировали в Ростове-на-Дону, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

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