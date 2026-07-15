Как Валерий Чкалов получил «свой» остров в Охотском море

Ровно 90 лет назад, в июле 1936 года, была открыта новая страница в истории авиации: Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков совершили беспосадочный перелёт, казавшийся в то время невероятным по дальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии