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Нижегородская правда

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Как Валерий Чкалов получил «свой» остров в Охотском море

Как Валерий Чкалов получил «свой» остров в Охотском море

Ровно 90 лет назад, в июле 1936 года, была открыта новая страница в истории авиации: Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков совершили беспосадочный перелёт, казавшийся в то время невероятным по дальности.

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