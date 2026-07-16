На ремонт дорог в Рассказовском округе дополнительно направлено 50 млн рублей

Дорожный фонд Рассказовского округа получил дополнительное финансирование в размере 50 млн рублей. Эти средства были выделены сверх запланированных ранее расходов, что позволит оперативно приступить к ремонту наиболее проблемных участков.
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