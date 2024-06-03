Паутину трогаю руками, путаница в сумерках в пути… Утра подожду на перепутье… Стремящийся к безупречности, помни: у тебя есть право на ошибки.
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Паутину трогаю руками, путаница в сумерках в пути… Утра подожду на перепутье… Стремящийся к безупречности, помни: у тебя есть право на ошибки.
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