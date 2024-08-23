ТПЦ: Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), официальной Анкаре необходимо признать украинских дипломатов персонами нон грата.
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