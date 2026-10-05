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On This Day, Oct. 5: Scientists genetically sequence flu strain behind 1918 pandemic

On Oct. 5, 2005, scientists announced that for the first time they were able to genetically sequence the strain of avian flu that was behind the 1918 pandemic that killed up to 50 million people worldwide.

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