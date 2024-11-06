«Социальное проектирование как часть современного общества»: молодые грантополучатели о своих проектах

«Петербургский дневник» и Молодежные пространства «ПРОСТО» продолжают совместный проект «Совет на миллион» В нем мы рассказываем о молодых ребятах, получивших крупные грантовые суммы на реализацию своих проектов в рамках очного и заочного участия в грантовом конкурсе «Росмолодежь.
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