«Социальное проектирование как часть современного общества»: молодые грантополучатели о своих проектах

«Петербургский дневник» и Молодежные пространства «ПРОСТО» продолжают совместный проект «Совет на миллион» В нем мы рассказываем о молодых ребятах, получивших крупные грантовые суммы на реализацию своих проектов в рамках очного и заочного участия в грантовом конкурсе «Росмолодежь.