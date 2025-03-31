Аргументы недели Ультиматум Трампа: политическая встряска или реальная угроза для Кремля? Вот уж действительно повод для ярости! Президент США Дональд Трамп буквально взорвался эмоциями в интервью NBC, рассказывая о своём возмущении действиями российского лидера Владимира Путина.
Ультиматум Трампа: политическая встряска или реальная угроза для Кремля?
Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Трамп по сути выдвигает Путину ультиматум - кончай воевать с Украиной и объединяйся со мной против Китая, в противном случае буду давить тебя по всем фронтам, пока не согласишься.
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9 час.
Ваша Светлость
Рыжик с Путиным лучше бы в шашки поиграли, политики из них так себе...
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9 час.
Александр Кузнецов
В личных разговорах между Путиным и Трампом никогда не было и не будет угроз. Угрозы хоть немного, но успокоят шизанутых Байденоидов в США, а таких же Макроноидов, Стармероидов и Мерцоидов. А вот настораживает храбрость Зеленского громогласно заявляющего, что отказывается подписывать сделку по редкоземам США. Что-то чует гаденыш! Владмир Владимирович! В разговоре с Трампом пожалуйста попросите Г-на Дональда резко усилить меры по личной безопасности и поменьше мотаться по родной Америке.
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8 час.
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