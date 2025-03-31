Ультиматум Трампа: политическая встряска или реальная угроза для Кремля?

Трамп по сути выдвигает Путину ультиматум - кончай воевать с Украиной и объединяйся со мной против Китая, в противном случае буду давить тебя по всем фронтам, пока не согласишься.

Рыжик с Путиным лучше бы в шашки поиграли, политики из них так себе...

Александр Кузнецов

В личных разговорах между Путиным и Трампом никогда не было и не будет угроз. Угрозы хоть немного, но успокоят шизанутых Байденоидов в США, а таких же Макроноидов, Стармероидов и Мерцоидов. А вот настораживает храбрость Зеленского громогласно заявляющего, что отказывается подписывать сделку по редкоземам США. Что-то чует гаденыш! Владмир Владимирович! В разговоре с Трампом пожалуйста попросите Г-на Дональда резко усилить меры по личной безопасности и поменьше мотаться по родной Америке.