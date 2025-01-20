Число поставщиков угля по фиксированным ценам увеличат в Братском районе

В Братском районе расширяется список поставщиков твердого топлива по фиксированным ценам. Решение принято после рабочей поездки губернатора Игоря Кобзева в начале 2025 года, сообщили в областном правительстве.
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