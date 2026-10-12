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Царьград

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«Сибирь» сыграла вничью с «Волгарем» и продлила серию до 5 матчей

«Сибирь» сыграла вничью с «Волгарем» и продлила серию до 5 матчей

Матч 13-го тура Второй лиги в Астрахани завершился со счетом 1:1, и новосибирская команда продлила беспроигрышную серию до пяти встреч.

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