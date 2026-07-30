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Царьград

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Террорист в дорогом костюме: журналистка США узнала в после Сирии своего похитителя

Террорист в дорогом костюме: журналистка США узнала в после Сирии своего похитителя

Американская журналистка Линдси Снелл заявила, что опознала во временном поверенном в делах Сирии при США Мохаммеде Канатри человека, которого считает причастным к своему похищению в 2016 году.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Те, кого привели к власти в Сирии западные спецслужбы (включая и штатовские СС) - это «хорошие» террористы! Как западники разделили мусульманских убийц на «хороших» и «плохих». «Плохие» - это ИГ и Алькаида, а «хорошие» - те, кто там ныне заправляет. «Хорошие», кстати, не стеснялись резать головы детям, западным корреспондентам и, в частности, похитили и эту американскую корреспондентку. Но им все простили за войну с пророссийскими силами. Так что, претензии - к своему правительству, которое несет везде «демократию&quot;!
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