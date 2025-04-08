Я долго мучилась с мыслями о том, что произошло. Узнав о его измене, я почувствовала, как будто Земля уходит из-под ног.
Как жить после измены?
Комментарии
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Иван Ураганов
Развод и девичья фамилия.Пока молодая разводись,найдёшь достойного мужчину.
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18 час.
ВераВерная
Раз мужчины говорят - разводись, так и сделай. Ситуация не нова. Каждая вторая пара проходит через измену и развод. Ребёнок пока не понимает, что папа больше не любит маму, но вам делать вид, что все хорошо, не надо. Жизнь вам урок преподнесла, примите ваш брак за опыт, и разводитесь. Время лечит, переживете и это.
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17 час.
Татьяна Хлусова
Вот только упаси Господи ещё ребёнка рожать! Тем более что "сохранить семью" это никак не поможет. Тогда зачем? Чтобы страдал не один ребёнок, а два?
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2 час.
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