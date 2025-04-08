Как жить после измены?

ВераВерная

Раз мужчины говорят - разводись, так и сделай. Ситуация не нова. Каждая вторая пара проходит через измену и развод. Ребёнок пока не понимает, что папа больше не любит маму, но вам делать вид, что все хорошо, не надо. Жизнь вам урок преподнесла, примите ваш брак за опыт, и разводитесь. Время лечит, переживете и это.