Защитник ЦСКА Егор Замула подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».Защитник ЦСКА Егор Замула подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».
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