Андрей Травников: Устойчивость новосибирской экономики обеспечена её диверсификацией

В прошлом году были приняты новые решения о налоговых льготах по ряду приоритетных направлений. Расширены возможности получения инвестиционного налогового вычета в отношении затрат на НИОКР и затрат налогоплательщиков, которые безвозмездно передают имущество образовательным организациям с госаккредитацией.