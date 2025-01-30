Андрей Травников: Устойчивость новосибирской экономики обеспечена её диверсификацией

В прошлом году были приняты новые решения о налоговых льготах по ряду приоритетных направлений. Расширены возможности получения инвестиционного налогового вычета в отношении затрат на НИОКР и затрат налогоплательщиков, которые безвозмездно передают имущество образовательным организациям с госаккредитацией.
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