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РЭО: 11 регоператоров в 6 регионах рискуют попасть в красную зону по цифровизации ТКО

РЭО: 11 регоператоров в 6 регионах рискуют попасть в красную зону по цифровизации ТКО

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Алтайского края, Брянской, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Алтай, Томской области отказались подключаться к приложению «Водитель ТКО» Они не передают через него фото с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок в федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО).

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