После теракта в "Крокусе" мигрантам стало сложнее оформить патенты в Новосибирске

В некоторых местах экзамены на знание русского языка принимают под присмотром полицейских.Иностранным гражданам стало сложнее получить патенты на работу в России посте террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл".
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