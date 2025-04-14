В Германии разоблачили пугающий план Мерца по эскалации конфликта на Украине: «Зовет в наступление»

МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. Немецкий политолог Александр Рар выразил опасения по поводу намерений лидера блока ХДС/ХСС и следующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который пообещал поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
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