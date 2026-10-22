В рамках акции «Мы – граждане России!» в городах Анжеро-Судженск, Березовский и Киселевск, а также в Беловском, и Кемеровском муниципальных округах прошли торжественные церемонии вручения первых паспортов юным жителям, достигшим 14-летнего возраста.