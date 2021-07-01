Театр абсурда

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Платошкин заявил, что выбор прост, с одной стороны «Единая Россия», с другой левый блок во главе с КПРФ

Платошкин заявил, что выбор прост, с одной стороны «Единая Россия», с другой левый блок во главе с КПРФ

Николай Платошкин выступил в студии «Авроры» совместно с Евгением Спицыным, Александром Колпакиди и Константином Семиным, где каждый из них выразил свой взгляд на происходящее в стране.

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Андрей Иваныч
госдеповский платоша-иуда

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