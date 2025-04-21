«Дальше совсем без нас»: Ветеран «Вагнера» расшифровал послание Вашингтона по Украине Ирэн ОрлонскаяУкраина может столкнуться с непростой ситуацией, когда ей предложат: «Теперь вы справляетесь самостоятельно».