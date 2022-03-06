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В Челябинске посреди города канализация беспрепятственно льется в реку Миасс

В Челябинске посреди города канализация беспрепятственно льется в реку Миасс

Челябинцы пожаловались на сток, через который канализация поступает прямиком в реку Миасс. Как передает корреспондент РИА «Новый День», канализационный сток жители Челябинска обнаружили в Калининском районе, недалеко от пешеходного моста через реку.

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