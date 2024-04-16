Культовый сценарист игр считает “очень плохой идеей” выпускать телесериал по Dragon Age, Baldur's Gate 3 или Mass EffectЭкранизации The Last of Us и Fallout, которые получили адаптации в виде сериалов с живыми актерами, получились более чем отличными.
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