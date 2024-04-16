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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Культовый сценарист игр считает “очень плохой идеей” выпускать телесериал ...

Культовый сценарист игр считает “очень плохой идеей” выпускать телесериал ...

Культовый сценарист игр считает “очень плохой идеей” выпускать телесериал по Dragon Age, Baldur's Gate 3 или Mass EffectЭкранизации The Last of Us и Fallout, которые получили адаптации в виде сериалов с живыми актерами, получились более чем отличными.

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