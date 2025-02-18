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Не только о футболе

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Свежие комментарии

  • Юрий Левин
    Зиньковский деградировал буквально на глазах за год-потора.Кондратюк, Мишина...
  • Лена Мисько
    не просто наблюдать.... а участвовать... ты просто не слышал как мы поддерживали ребят и что творилось в Мегаспорте, ...Скандальная ничья...
  • Лена Мисько
    если ты про Зиньковского - то я не согласна, что он балластКондратюк, Мишина...

Победа СКА с мощным броском Кузнецова в пустые ворота, «Барса» выиграла и лидирует в Ла Лиге, Карпин может уйти из «Ростова», Алеррандро перешел в ЦСКА и другие новости

Победа СКА с мощным броском Кузнецова в пустые ворота, «Барса» выиграла и лидирует в Ла Лиге, Карпин может уйти из «Ростова», Алеррандро перешел в ЦСКА и другие новости

1. СКА обыграл «Северсталь» (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Последнюю шайбу Кузнецов забил в пустые ворота мощным броском, что считается неуважением.

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