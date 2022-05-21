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Зачем США убивают современную международную политическую архитектуру

Зачем США убивают современную международную политическую архитектуру

СВО на Украине — только первая часть спецоперации по освобождению мира от американской гегемонии Часть первая Дело в том, что, зачастую, исторические факты переплетаются с реалиями сегодняшнего дня и дают ключ к пониманию многих событий и решений.

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