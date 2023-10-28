"Израиль должен выйти из этого состояния безумия": Эрдоган призвал ЦАХАЛ остановить атаки на Газу

Турецкий президент призвал остановить атаки на сектор Газа жертвами которых становятся женщины и дети: "Израиль должен выйти из этого состояния безумия"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль выйти из "состояния безумия" и прекратить удары по Газе, жертвами которых становятся женщины и дети.