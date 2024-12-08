Для уборки тротуаров в Рязани администрация закупила 16 «чистиков»

Техника поступит уже в ближайшее время. У «чистиков» есть ряд преимуществ: низкая стоимость по сравнению с аналогами на рынке, разработаны по просьбе администрации Рязани на РАРЗ на базе УАЗа, «чистики» полезны во все времена года.
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