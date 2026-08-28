Посольство России в ФРГ отвергло обвинения в российских диверсиях как абсурдные

Российское посольство в Федеративной Республике Германия выступило с официальным заявлением, в котором отвергло обвинения в адрес России о причастности к диверсионным действиям на территории Германии.
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а мы обвинили фрицев в диверсионной деятельности на территории России в свою очередь?