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Посольство России в ФРГ отвергло обвинения в российских диверсиях как абсурдные

Посольство России в ФРГ отвергло обвинения в российских диверсиях как абсурдные

Российское посольство в Федеративной Республике Германия выступило с официальным заявлением, в котором отвергло обвинения в адрес России о причастности к диверсионным действиям на территории Германии.

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