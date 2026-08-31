"Последняя фотография" Зака Снайдера увидит свет 12 сентября

Ленту можно будет увидеть на спецпоказе в Театре Джона Бассета перед открытием Кинофестиваля в Торонто 12 сентября, сообщает The Hollywood Reporter 31 августа 2026 года, в понедельник.
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