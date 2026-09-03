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Депутат Андрей Колесник: Пашинян ведет торг по базе в Гюмри

Депутат Андрей Колесник: Пашинян ведет торг по базе в Гюмри

Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал слова премьера Армении Никола Пашиняна о готовности не возражать против вывода российской базы из Гюмри элементом торга.

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Андрей

Я бы ещё армянам и счёт выставил, за то что их тушки берегут наши штыки ... И по натовскому прейскуранту + счёт за былые годы ... Ну чтоб скрепненько было? И "Карфаген должен быть разрушен"? Вернуть армян из России на родину ... С конфискацией ... Враги же ж?