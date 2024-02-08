Врач Янг назвала два простых продукта для разжижения крови и крепких сосудов

Существует ряд проявлений, которые могут предупредить человека о надвигающемся заболевании. Если есть проблемы со сном, с кожей, весом, наблюдается снижение концентрации внимания, преследует усталость, то это часто говорит о том, что в организме идет воспалительный процесс.