Любопытная версия, почему нам НЕ нужна гражданская война в США – Не подумайте плохого, я вовсе не против гражданской войны в США! (тонкий черный юмор).
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Любопытная версия, почему нам НЕ нужна гражданская война в США – Не подумайте плохого, я вовсе не против гражданской войны в США! (тонкий черный юмор).
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