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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Фетисов: «Роднина – пример для многих, кто хочет быть успешным в своем деле. Фильм про нее можно показывать в детских спортивных школах, обсуждать на уроках»

В марте прошла премьера фильма «Роднина», основанного на биографии трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию.

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