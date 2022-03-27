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Деятельность владельцев «МЮ» Глейзеров поддерживает 4% фанатов клуба – меньше всех в АПЛ. Абрамовича поддерживает 92,5% фанатов «Челси»

Владельцы «Манчестер Юнайтед» – наименее поддерживаемые среди всех руководителей АПЛ. Об этом свидетельствуют результаты опроса читателей Daily Mail, в котором приняли участие более 100 тысяч болельщиков клубов Премьер-лиги.

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