Исследователь ушел из Anthropic из-за страха перед неконтролируемым ИИ

Исследователь компании Anthropic Джейкоб Коксон объявил об уходе из индустрии искусственного интеллекта из-за опасений, что в рамках ИИ-гонки ведущие компании-разработчики приближают появление неконтролируемых ИИ-моделей, сообщает The Wall Street Journal.
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