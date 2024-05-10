От Древнего Египта до языческой Руси: История кукол, которые должны были защищать людей от напастей

С нами не соскучишься!

Древнеегипетская кукла-оберег 2100 -1700 годы до нашей эры./ Современные мотанки-обереги. В доисторические времена куклы совершенно не считались детскими игрушками, а служили одним из атрибутов для ритуальных целей, играли роль талисманов и оберегов.