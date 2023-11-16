«Выбирать не приходится». Карпин — о нынешних соперниках сборной России

Валерий Карпин высказался о подборе соперников для сборной России в последние годы. Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями о предстоящем сопернике национальной команды в товарищеском матче — Кубе, признав, что в качестве оппонентов хотелось бы видеть сборные Германии, Франции и так далее.
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