«Выбирать не приходится». Карпин — о нынешних соперниках сборной России

кП

катя Подвойская

Карпин что вы из себя возомнили, научите команду играть и побеждать со всеми командами. Не доросли ваши ребята играть с теми кого вы считаете лучшими. И ВООБЩЕ ЧТО ЗНАЧИТ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ???? ПОЗОР ВАМ ЗА ТАКОЙ КОММЕНТАРИЙ.