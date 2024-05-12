"Всё это сильно смахивает на диверсию": Всплыли новые факты в деле рухнувшего в реку автобуса в Санкт-Петербурге

Интересная жизнь с Vera Star После ДТП произошедшем в Санкт-Петербурге, виновник которого Рахматшох Курбонов утопил семь человек, депутат Государственной думы Михаил Матвеев предложил ввести запрет на работу в общественном транспорте мигрантов, которые колесят по просторам нашей необъятной родины по водительским удостоверениям выданным в других странах.