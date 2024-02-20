Суд в Нидерландах отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Амстердама отклонил российскую апелляцию по делу ЮКОСа. Как указывает РИА Новости со ссылкой на решение, суд считает, что решение международного арбитража о выплате более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа должно остаться в силе.