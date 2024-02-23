Военные следователи СК поздравили россиян с 23 Февраля и рассказали о работе в зоне СВО

Сотрудники СК работают на территории проведения СВО с первых чисел марта 2022 года, ежедневно осуществляя сбор доказательств и улик преступлений киевского режима в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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