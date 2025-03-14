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Российские военные освободили 8 кв. км у села Щербаки в Запорожской области

Российские военные освободили 8 кв. км у села Щербаки в Запорожской области

Российские подразделения освободили около 8 кв. км на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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