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«Неужели он не мог держать язык за зубами?» В «Унионе» пошутили над Ямалем после 0:7 от «Баварии»

«Неужели он не мог держать язык за зубами?» В «Унионе» пошутили над Ямалем после 0:7 от «Баварии»

18 сентября «Унион» сыграл на выезде против «Баварии» в матче 4-го тура Бундеслиги и был разгромлен со счетом 0:7.

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