Кто там самый крутой на глубине?

Юрий Ильинов

«Зеленский упёрся напрочь»: Лукашенко считает, что Запад подталкивает Украину к переговорам с Россией Запад подталкивает Украину к заключению мира с Россией, но Зеленский «уперся напрочь» и не идет на контакт. Об этом заявил Александр Лукашенко. Белорусский лидер считает, что на сегодняшний день коллективный Запад уже хочет завершения конфликта, потому что видит и понимает, что происходит на передовой, где российская армия идет вперед, прорывая оборону ВСУ. Они понимают, что может наступить крах Украины, т. е. крах Запада, так как это он развязал войну. Поэтому подталкивают Зеленского к переговорам, но тот не в состоянии реально оценивать обстановку и «уперся напрочь». Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии коллективного Запада, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь. - заявил Лукашенко «Известиям». По мнению белорусского президента, хотя Запад и подталкивает Киев к переговорам, но поставлять оружие он не перестанет, как и выделять средства, потому что это значит «потерять лицо». С другой стороны, именно отсутствие помощи Запада могло бы ускорить мирные переговоры. В то же время за «закрытыми дверями» западные партнеры могут заставить Зеленского пойти на диалог с Россией. Им как-то нужно «замириться с Россией». Стоит отметить, что Зеленский не горит желанием о чем-то договариваться с Россией, у него совсем другие планы, не даром он столько носился с так называемым «планом победы».