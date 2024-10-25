Кто там самый крутой на глубине? Наш хороший знакомый Петер Сучий (Peter Suciu) решил в очередной раз повеселить весь мир своими познаниями в подводных лодках, вооруженных крылатыми ракетами, по нашей классификации ПЛАРК (подводная лодка атомная с ракетами крылатыми, несколько коряво, но не нами придумано) и создал некий топ-5 этих подводных лодок, как мы понимаем, по своей версии.
Кто там самый крутой на глубине?
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Юрий Ильинов
«Зеленский упёрся напрочь»: Лукашенко считает, что Запад подталкивает Украину к переговорам с Россией Запад подталкивает Украину к заключению мира с Россией, но Зеленский «уперся напрочь» и не идет на контакт. Об этом заявил Александр Лукашенко. Белорусский лидер считает, что на сегодняшний день коллективный Запад уже хочет завершения конфликта, потому что видит и понимает, что происходит на передовой, где российская армия идет вперед, прорывая оборону ВСУ. Они понимают, что может наступить крах Украины, т. е. крах Запада, так как это он развязал войну. Поэтому подталкивают Зеленского к переговорам, но тот не в состоянии реально оценивать обстановку и «уперся напрочь». Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии коллективного Запада, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь. - заявил Лукашенко «Известиям». По мнению белорусского президента, хотя Запад и подталкивает Киев к переговорам, но поставлять оружие он не перестанет, как и выделять средства, потому что это значит «потерять лицо». С другой стороны, именно отсутствие помощи Запада могло бы ускорить мирные переговоры. В то же время за «закрытыми дверями» западные партнеры могут заставить Зеленского пойти на диалог с Россией. Им как-то нужно «замириться с Россией». Стоит отметить, что Зеленский не горит желанием о чем-то договариваться с Россией, у него совсем другие планы, не даром он столько носился с так называемым «планом победы».
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19 час.
Юрий Ильинов
The Times: причиной отсрочки атаки Израиля на Иран стала утечка американских секретных документов Причиной отсрочки ответной атаки Израиля на Иран стала утечка американских секретных документов о готовящейся операции. Из-за этого израильтянам пришлось менять свои планы. Такую информацию опубликовала британская газета The Times, ссылаясь на сотрудника разведки неназванного государства, имеющего доступ к планам Тель-Авива. Утечка американских документов заставила Тель-Авив изменить стратегию и отдельные компоненты - утверждает разведчик. По его словам, на подготовку и уточнение данных израильтянам теперь нужно больше времени. А в США открыто расследование причин, по которым секретная информация оказалась в открытом доступе. В ней содержались данные, касающиеся подготовки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к атаке на Иран. В числе прочего, в рассекреченных документах сообщалось об учениях израильской авиации и отработке пилотами применения ракет класса «воздух-земля». Маркировка данных материалов предусматривала, что доступ к ним возможет только членам разведывательного сообщества «Пять глаз», куда входят спецслужбы США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Все эти совершенно секретные документы, датированные 15 и 16 октября, 18 числа оказались доступны любому пользователю сети интернет. Массированный ракетный удар Ирана по территории Израиля был нанесен 1 октября. Тегеран квалифицировал свои действия как самооборону. Согласно информации ЦАХАЛ, всего в атаке участвовало примерно 180 иранских баллистических ракет.
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19 час.
ВТ
Василий Топчий
Хорошая статья.
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17 час.
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