Путь самурая — это корги: новый ролик «Господина и пса»

«Господин и пес» отправились в анимационное приключение 10 октября, однако студия OLM («У Коми проблемы с общением», «Псевдонаучный ежемесячник») продолжает радовать новыми роликами при поддержке Live2D Creative.
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