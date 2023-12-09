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Чемпионат России по волейболу. 9-й тур. Петербургский «Зенит» уступил «Динамо-ЛО», московское «Динамо» обыграло АСК, другие матчи

Pari Суперлига Чемпионат России по волейболу Мужчины Предварительный этап 9-й тур 2 декабря Шахтер – Белогорье – 0-3 (14:25, 21:25, 21:25)   8 декабря Енисей – Югра-Самотлор – 3-0 (25:17, 27:25, 25:19)   Газпром-Югра – Нефтяник – 0-3 (27:29, 22:25, 19:25)   Урал – Нова – 1-3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25)   9 декабря Кузбасс – Зенит Казань – 2-3 (25:23, 21:25, 25:22, 18:25, 6:15)   Динамо-ЛО – Зенит Санкт-Петербург – 3-1 (25:23, 25:22, 19:25, 25:16)   АСК – Динамо Москва – 0-3 (16:25, 14:25, 20:25)   10 декабря Факел – Локомотив – 16.

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