Чемпионат России по волейболу. 9-й тур. Петербургский «Зенит» уступил «Динамо-ЛО», московское «Динамо» обыграло АСК, другие матчи

Pari Суперлига Чемпионат России по волейболу Мужчины Предварительный этап 9-й тур 2 декабря Шахтер – Белогорье – 0-3 (14:25, 21:25, 21:25) 8 декабря Енисей – Югра-Самотлор – 3-0 (25:17, 27:25, 25:19) Газпром-Югра – Нефтяник – 0-3 (27:29, 22:25, 19:25) Урал – Нова – 1-3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25) 9 декабря Кузбасс – Зенит Казань – 2-3 (25:23, 21:25, 25:22, 18:25, 6:15) Динамо-ЛО – Зенит Санкт-Петербург – 3-1 (25:23, 25:22, 19:25, 25:16) АСК – Динамо Москва – 0-3 (16:25, 14:25, 20:25) 10 декабря Факел – Локомотив – 16.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Отдам голос за Путина. Не вижу другого перспективного политика, который мог бы держать в управлении такую огромную страну». Попов о выборах-2024
- Колосков об отстранении России: «Нас наказывают, а Украину и Израиль – нет. Двойные стандарты»
- Черданцев про «Слово пацана»: «Властям Татарстана не злиться на сериал нужно, а показывать и говорить: «Посмотрите, в какой модный город превратилась Казань за 20 лет»
Свежие комментарии