Юрист Девяткин рассказал о схеме хищения паспортных данных через салоны связи

Мошенники активно используют операторов салонов сотовой связи для покупки паспортных данных. О преступной схеме «Звезде» рассказал заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, кандидат юридических наук, Генрих Девяткин.
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