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В Приамурье предприниматель задержан за стрельбу по маршрутному автобусу

В Приамурье предприниматель задержан за стрельбу по маршрутному автобусу

В Амурской области задержан мужчина, стрелявший по маршрутному автобусу в Свободном. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в совершении преступления подозревается 42-летний местный предприниматель.

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