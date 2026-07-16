В УМВД России по Ивановской области подведены итоги оперативно-служебной деятельности региональной полиции в первом полугодии 2026 года

Сегодня в здании УМВД России по Ивановской области, под руководством начальника ведомства генерал-майора полиции Владимира Жигайло, состоялось совещание, на котором руководители подразделений аппарата Управления и начальники территориальных отделов полиции оценили состояние дел на территории Ивановской области по различным направлениям противодействия преступности и наметили задачи на ближайшую перспективу.
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