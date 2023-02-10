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В турецком Хатае обнаружили тела двух россиян

В турецком Хатае обнаружили тела двух россиян

В турецком Хатае обнаружили тела двух россиян Поиски мужчины и еще одного ребенка под завалами дома продолжаются Граждане России - женщина и ребенок - обнаружены без признаков жизни на разрушенном объекте после землетрясения в турецком Хатае.

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