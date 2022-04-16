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Молочная глазурь для куличей: густая и глянцевая. Не ломается и не осыпается при нарезке!

Молочная глазурь для куличей: густая и глянцевая. Не ломается и не осыпается при нарезке!

Любой ребенок вам скажет: в пасхальном куличе самое вкусное — белая верхушка. И так обидно, когда при нарезке она ломается, крошится и отваливается! Чтобы избежать таких досадных казусов, мы предлагаем рецепт глазури, которая получается всегда.

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