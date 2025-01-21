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Правозащитники подали в суд на Трампа

Правозащитники подали в суд на Трампа

Группы по защите прав иммигрантов подали в суд на президента США Дональда Трампа после подписания им указа об иммиграции, который предполагает лишение гражданства по праву рождения детей, которые родились в США от матерей, въехавших в страну нелегально или по визам, и отцов, не являющихся гражданами или постоянными жителями Соединенных Штатов.

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